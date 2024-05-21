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Сегодня, 03:05

Мещеряков — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Я никогда ничему уже не удивляюсь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

«Считаю, что Джикия — это профессиональный футболист, который еще не все показал на поле. Мы же не знаем, по каким причинам он уходит. Нахождение игрока в команде — это целый комплекс вопросов. Это не только профессионализм. Все нюансы знают только люди, принимающие решения. Думаю, что когда-нибудь об этом расскажут.

Удивит ли переход в «Локомотив»? Я никогда ничему уже не удивляюсь. Если люди примут такое решение, значит, надеюсь, они его принимают взвешенно с учетом всех различных факторов», — цитирует «РБ Спорт» Мещерякова.

18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-meshheryakov-dzhikiya-v-lokomotive-ya-uzhe-nichemu-ne-udivlyus/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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