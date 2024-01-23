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Сегодня, 14:32

Мещеряков о возможном уходе Тикнизяна: «Каждый человек — кузнец своего счастья»

Мещеряков поговоркой прокомментировал возможный переход Тикнизяна в «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если это согласовано с главным тренером, со спортивной дирекцией, и есть понимание, кто займет место в команде... Спорт — это бизнес, зачастую. У «Локомотива» есть задача бороться за тройку. Не думаю, что болельщики простят, если произойдет ухудшение качества игры. Если ухудшения не случится, то надо думать. Каждый человек — кузнец своего счастья. Если игрок хочет перейти в другую команду, нельзя ему отказать в этом желании. Мы не знаем всех нюансов, не видели контрактов. Это очень тонкий вопрос», — сказал Мещеряков «СЭ».

По информации «СЭ», в ближайшее время 24-летний защитник подпишет контракт на 5 лет с командой из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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