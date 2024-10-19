Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:59

Соловьев: «Не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев отметил, что ему сейчас нравится игра «Спартака» в РПЛ.

«Мне «Спартак» сейчас нравится. Много играющих футболистов. Стоит ли опасаться за оборону в матче с «Краснодаром»? В защите есть Бабич — он хорош. Я только не понимаю, то его ставят в состав, то его хают.

Мне «Спартак» Станковича нравится. Пусть не все получается, но нужно время. После первого круга будет уже другой спрос с команды. Только не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это. Второй Бесков не придет», — цитирует Legalbet Соловьева.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
Экологи узнали о природе происхождения таинственных шаров на пляжах Австралии
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем неродной дочери
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Сегодня
Вчера
Неделя