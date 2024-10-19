Соловьев: «Не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это»

Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев отметил, что ему сейчас нравится игра «Спартака» в РПЛ.

«Мне «Спартак» сейчас нравится. Много играющих футболистов. Стоит ли опасаться за оборону в матче с «Краснодаром»? В защите есть Бабич — он хорош. Я только не понимаю, то его ставят в состав, то его хают.

Мне «Спартак» Станковича нравится. Пусть не все получается, но нужно время. После первого круга будет уже другой спрос с команды. Только не надо ждать спартаковского футбола, его уже не будет, забудьте про это. Второй Бесков не придет», — цитирует Legalbet Соловьева.