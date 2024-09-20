Тимощук: «Семаку будет полегче ротировать состав с тремя высокорослыми нападающими»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о присутствии в группе атаки трех габаритных нападающих — Александра Соболева, Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

«У нас сейчас есть три высоких, габаритных нападающих. Сергей Богданович старается использовать качества каждого из игроков. Гибкость с выбором состава у нас сейчас увеличилась. Я думаю, что нам теперь будет полегче варьировать и ротировать состав», — сказал Тимощук.

После восьми туров чемпионата России петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 20 очков.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».