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Сегодня, 21:16

Тимощук: «Семаку будет полегче ротировать состав с тремя высокорослыми нападающими»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о присутствии в группе атаки трех габаритных нападающих — Александра Соболева, Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

«У нас сейчас есть три высоких, габаритных нападающих. Сергей Богданович старается использовать качества каждого из игроков. Гибкость с выбором состава у нас сейчас увеличилась. Я думаю, что нам теперь будет полегче варьировать и ротировать состав», — сказал Тимощук.

После восьми туров чемпионата России петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 20 очков.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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