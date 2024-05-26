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Сегодня, 11:03

Воробьев: «Миллер и Семак еще долго будут вести за собой российский футбольный пелотон»

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Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев прокомментировал чемпионство «Зенита» в сезоне-2023/24.

Петербургский клуб стал обладателем трофея РПЛ в шестой раз кряду.

«Сейчас я вспоминаю Шопенгауэра, который сказал: если жизнь что-нибудь дает, то для того, чтобы отнять. Жизнь дала «Динамо» победы над «Сочи» и «Балтикой», подарила надежду, но высшая справедливость восторжествовала и победил «Зенит». И тандем Миллер — Семак еще долго будет вести за собой российский футбольный пелотон», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

В заключительном, 30-м туре чемпионата России «Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1), а «Зенит» одолел «Ростов» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Анатолий Воробьев
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