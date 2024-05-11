Анчелотти подвел итоги разгромного матча «Реала» с «Гранадой»

Главный тренер Карло Анчелотти остался доволен матчем 35-го тура ла лиги против «Гранады» (4:0).

«Ощущения хорошие. Все бьются, сражаются, показывают мастерство. Наша цель — в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу [Лиги чемпионов].

Кроос и Модрич, думаю, с радостью относятся к возможности помогать команде и готовиться с ней к финалу. Их мысли — только о том, чтобы попытаться выиграть финал», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 90 очков в 35 матчах. «Гранада» (21) занимает 19-е место.