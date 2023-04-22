Андре Фелипе: «Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном вылете московской команды.

— Так понимаем, ваш контракт заканчивается в июне этого года, так ли это?

— Да.

— Вы можете вести переговоры с другими командами. Хотите остаться в «Торпедо»?

— Я сейчас ни о чем таком не думаю. Хочу отыграть свой контракт с «Торпедо» до конца, выполнить задачу. Когда она будет выполнена, и контракт закончится, я буду думать о новом.

— Если «Торпедо» вылетит в ФНЛ, останетесь в клубе?

— Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.