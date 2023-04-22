Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:37

Андре Фелипе: «Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко и Павел Шадыханов (слева направо).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном вылете московской команды.

— Так понимаем, ваш контракт заканчивается в июне этого года, так ли это?

— Да.

— Вы можете вести переговоры с другими командами. Хотите остаться в «Торпедо»?

— Я сейчас ни о чем таком не думаю. Хочу отыграть свой контракт с «Торпедо» до конца, выполнить задачу. Когда она будет выполнена, и контракт закончится, я буду думать о новом.

— Если «Торпедо» вылетит в ФНЛ, останетесь в клубе?

— Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Дерби лидеров весны, «Краснодар» против униженного «Спартака», битва аутсайдеров в Химках. Анонс 24-го тура РПЛ
Бразильский нападающий «Торпедо» ответил на вопрос о «Зените»
Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе — о Талалаеве в «Химках»: «Мы никого не боимся»
РПЛ: «Зенит» — «Динамо», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи 24-го тура
Радченко: «Динамо» — дерзкая команда, но увезти очки из Петербурга ей будет очень сложно»
Стрепетов высказался о шансах «Динамо» на бронзу в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе — о Талалаеве в «Химках»: «Мы никого не боимся»

Бразильский нападающий «Торпедо» ответил на вопрос о «Зените»