Андре: «Торпедо» будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ»

Форвард «Торпедо» Андре подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— К концу матча у нас было не только преимущество в количестве футболистов, но и игровое преимущество, — приводит слова Андре Sport24. — Это довольно сложная игра, и судья нам точно не помог. Мы еще остаемся в игре, надеемся, что песенка наша не спета. «Торпедо» будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ.

— Сегодня вы много сыграли. Что отметите в своей игре?

— Когда дебютировал, то было тяжело. Приятно, что попал в стартовый состав, но что касается физики, то я пока потихоньку набираю кондиции. В следующем матче, думаю, принесу больше пользы команде.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка. «Торпедо» находится на 16-м месте (13).