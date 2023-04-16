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Сегодня, 02:21

Андре: «Торпедо» будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торпедо» Андре подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— К концу матча у нас было не только преимущество в количестве футболистов, но и игровое преимущество, — приводит слова Андре Sport24. — Это довольно сложная игра, и судья нам точно не помог. Мы еще остаемся в игре, надеемся, что песенка наша не спета. «Торпедо» будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ.

— Сегодня вы много сыграли. Что отметите в своей игре?

— Когда дебютировал, то было тяжело. Приятно, что попал в стартовый состав, но что касается физики, то я пока потихоньку набираю кондиции. В следующем матче, думаю, принесу больше пользы команде.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка. «Торпедо» находится на 16-м месте (13).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-15-napadayushchiy-torpedo-andre-budem-borotsya-do-poslednego-nadeyemsya-chto-pesenka-nasha-ne-speta
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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