Андре заявил, что чемпионаты России и Бразилии примерно одного уровня

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе высказал мнение об отличия России и Бразилии.

«В чем отличия России от Бразилии? О, отличий много. В Бразилии намного теплее, ха-ха. Что в Бразилии, что в России — высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии — для меня они обе хороши», — приводит слова Андре Sport24.

32-летний бразилец выступает за «Торпедо» с марта 2023 года. Всего за московский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.