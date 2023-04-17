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Сегодня, 11:49

Андре заявил, что чемпионаты России и Бразилии примерно одного уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе высказал мнение об отличия России и Бразилии.

«В чем отличия России от Бразилии? О, отличий много. В Бразилии намного теплее, ха-ха. Что в Бразилии, что в России — высокий уровень футбола. Это чемпионаты примерно одного уровня. РПЛ и Лига Бразилии — для меня они обе хороши», — приводит слова Андре Sport24.

32-летний бразилец выступает за «Торпедо» с марта 2023 года. Всего за московский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-17-napadayushchiy-torpedo-andre-chempionaty-rossii-i-brazilii-primerno-odnogo-urovnya
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