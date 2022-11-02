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Сегодня, 11:45

«Когда увидел 7:1 в матче с «Зенитом», понял: «Спартаку» нужно что-то менять». Агент Ваноли рассказал об идее приглашения итальянца

Игорь Рабинер
Обозреватель
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея приглашения итальянского специалиста в московский клуб.

— Когда я увидел 7:1 в матче «Зенит» — «Спартак» (24 октября 2021 года. — Прим. И.Р.), то понял, что красно-белым нужно что-то менять. Поэтому сразу связался с руководством, чтобы спросить, какой тренер им нужен. Они ответили: молодой тренер с мотивацией, амбициями, интуицией. Ваноли как раз молодой, но в то же время и опытный специалист, который работал во многих местах и выигрывал скудетто в качестве помощника Конте.

При этом он только начал деятельность в качестве главного тренера — это и означает молодость, «голод» и амбиции. «Спартаку» не нужен был человек, который находится в конце тренерской карьеры. Для меня Паоло идеально соответствовал тем критериям, которые услышал. Мне сказали поговорить с Франко Камоцци, который был для них своим человеком. Спустя некоторое время мы договорились.

— Кому конкретно вы звонили в «Спартак»?

(Улыбается.) — Кому нужно было.

— То есть, можно сказать, карьеру Ваноли в «Спартаке» запустили именно вы.

— Думаю, да. В сложный момент для «Спартака» я предложил кандидатуру Ваноли. Клуб был готов к переговорам. Там все восприняли правильно. Очень важно было и то, что Франко (Камоцци) поверил в Паоло.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Паоло Ваноли
2
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