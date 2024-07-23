Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о том, рассматривает ли клуб возможность подписания защитника Марио Фернандеса, который может покинуть «Зенит».

«Как думаете, мы сможем такую зарплату Марио выдать? Я думаю, что маловероятно. Пригодился бы он «Оренбургу»? Не думали на эту тему, поэтому сложно сказать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

Во вторник, 23 июля, сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля. Позже появилась информация о том, что футболист может продолжить карьеру в «Химках».

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.