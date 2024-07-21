Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Андреев — о трансфере Веры в «Химки»: «Нам нужен был единовременный платеж, чтобы приобрести футболиста на замену»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» поделился мнение о переходе Лукаса Веры в «Химки».

— Не считаете, что непродажа Веры в «Локомотив» была ошибкой?

— Это не ошибка, а обстоятельства. Сумма устраивала, вариант платежей — нет. На этом не договорились. Сейчас ушел дешевле, но это футбольная жизнь. Мы не можем продавать игроков на невыгодных для нас условиях. Здесь должна быть и наша выгода, и выгода покупателя, и игрока. Все сложилось так, как сложилось.

— Если бы знали, за какую сумму уйдет Вера в «Химки», поступили бы иначе с «Локомотивом»?

— Нет, почему. Смысл в том, что если продать Веру по платежам, которые предложил «Локомотив»: условно первый платеж в миллион, а второй бог знает когда... На замену нужен игрок. Чтобы вы понимали, тот человек, в котором были уверены на 99%, что он бы зашел и мы бы не проиграли в качестве, стоил 3 миллиона. Агенты проделали большую работу, снизили до двух. Но мы за два не купим. Нам надо единовременно. Это Латинская Америка. Они хотят сегодня получить сразу. Соответственно, у нас миллион, за два не купим. Вера отыграл так, как смог. Футболист он реально очень сильный. Удачи ему в «Химках», — сказал «СЭ» Андреев.

Вера выступал за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
1
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Станкович — о поражении от «Оренбурга»: «Нас удивили длинные забросы за спины нашим защитникам»