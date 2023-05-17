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17 мая, 14:48

Андреев — о судействе в РПЛ: «Драматизировать не стоит, но и надеяться, что станет лучше — тоже»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Мы обращались несколько раз в ЭСК. Да, на это реагируют и нет никаких вопросов. Не скажу, что судейство стало лучше или хуже после наших обращений. В каждом сезоне всегда это было. Не вижу глобальных улучшений или ухудшений. То, что реагируют на наши обращения, — это плюс. Вижу, как поднимаются какие-то меры. Насколько они действенны и что еще можно предпринять, сложно сказать. Этот вопрос всегда был, есть и будет. Драматизировать не стоит, но и надеяться, что станет лучше — тоже», — приводит Sport24 слова Андреева.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил о том, что у клубов РПЛ нет желания разбираться в правилах судейства.

«Оренбург» идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 39 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-sportdirektor-orenburga-dramatizirovat-ne-stoit-no-i-nadeyatsya-chto-sudeystvo-stanet-luchshe-tozhe
Дмитрий Андреев
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РПЛ
ФК Оренбург
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