Андреев: «Держу кулачки за «Оренбург»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Ситуация сложная, конечно. Верю и надеюсь, что весной команда сумеет выправить положение. Держим кулачки за клуб», — сказал Андреев «РБ Спорт».

Андреев, которому 44 года, на протяжении долгого времени занимал должность спортивного директора в футбольном клубе «Оренбург». В 2024 году комитет по этике РФС отстранил его от любой связанной с футболом деятельности на год из-за неподобающих высказываний в адрес судей после матча пятого тура РПЛ с «Ростовом», который завершился со счетом 2:3 не в пользу «Оренбурга».

«Оренбург» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 баллов.