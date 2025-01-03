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Сегодня, 12:40

Андреев: «Держу кулачки за «Оренбург»

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Ситуация сложная, конечно. Верю и надеюсь, что весной команда сумеет выправить положение. Держим кулачки за клуб», — сказал Андреев «РБ Спорт».

Андреев, которому 44 года, на протяжении долгого времени занимал должность спортивного директора в футбольном клубе «Оренбург». В 2024 году комитет по этике РФС отстранил его от любой связанной с футболом деятельности на год из-за неподобающих высказываний в адрес судей после матча пятого тура РПЛ с «Ростовом», который завершился со счетом 2:3 не в пользу «Оренбурга».

«Оренбург» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 8 баллов.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
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