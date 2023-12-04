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Сегодня, 19:50

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если у нас никого не заберут, трансферов не планируется»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, стоит ли ожидать от клуба приобретений в зимнее трансферное окно.

«Если никого у нас не заберут, трансферов на вход, кроме Томпсона, не планируется. Если кого-то купят, тогда будем смотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Ранее стало известно, что «Оренбург» заинтересован в трансфере 19-летнего вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-orenburga-esli-u-nas-nikogo-ne-zaberut-transferov-ne-planiruetsya/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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