Андреев рассказал, что «Оренбург» уже ведет работу по подбору игроков для усиления зимой

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб уже ведет работу по подбору игроков для усиления в зимнее трансферное окно. Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 25 января 2024 года.

«Селекционный процесс не прекращается, каждый день мы ищем, смотрим игроков. У нас уже есть наметки на январское окно. Посмотрим, как и что будет. Работа ведется», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» с 11 очками занимает предпоследнее место в РПЛ после 12 туров. В ближайшем матче команда Давида Деограсии на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 28 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.