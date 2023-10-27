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27 октября, 18:58

Андреев рассказал, что «Оренбург» уже ведет работу по подбору игроков для усиления зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб уже ведет работу по подбору игроков для усиления в зимнее трансферное окно. Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 25 января 2024 года.

«Селекционный процесс не прекращается, каждый день мы ищем, смотрим игроков. У нас уже есть наметки на январское окно. Посмотрим, как и что будет. Работа ведется», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» с 11 очками занимает предпоследнее место в РПЛ после 12 туров. В ближайшем матче команда Давида Деограсии на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдет 28 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-orenburga-u-nas-uzhe-est-nametki-po-usileniyu-v-zimnee-okno-rabota-vedetsya/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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