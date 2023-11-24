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Сегодня, 06:21

Спортивный директор «Оренбурга»: «Все вернулись из сборных без травм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что все игроки национальных сборных вернулись в клуб без травм.

«Да, практически все вернулись в клуб из своих сборных. Ждем только Капленко и Печенина, они летят. А все остальные уже тренируются с командой. Все вернулись без травм», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

Из «Оренбурга» в свои сборные вызвались Арсен Адамов, Иван Башич, Ренато Гойкович, Кирилл Печеин и Эмирджан Горлюк.

«Оренбург» в 15 матчах набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
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