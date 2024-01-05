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Сегодня, 12:52

Андреев рассказал, как реагирует на скандал вокруг новичка «Оренбурга» Томпсона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как реагирует на скандал вокруг новичка клуба Хорди Томпсона.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», — приводит слова Андреевой Sport24.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Источник: https://sport24.ru/football/news-609903-vy-tak-govorite-budto-on-20-devushek-polozhil-sportdirektor-orenburga-o-novichke-tompsone
Дмитрий Андреев
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ФК Оренбург
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