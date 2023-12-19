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Сегодня, 22:30

Андреев рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника «Ростова» Прохина

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как идут переговоры о трансфере защитника «Ростова» Данилы Прохина. Футболист является воспитанником «Зенита».

«Переговорный процесс по Прохину идет, он продолжается. Игрок заинтересован в том, чтобы перейти в «Оренбург». Скорее всего, во второй части сезона он будет играть за нас. Нам он интересен», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний россиянин провел в составе «Ростова» 15 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Прохина в 2 миллиона евро.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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