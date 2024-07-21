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Сегодня, 21:30

Андреев: «У Томпсона рецидив старой травмы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» рассказал, почему в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) не сыграл чилийский полузащитник Хорди Томпсон.

«У него рецидив травмы. Когда заканчивалась первая часть сборов, он надорвал заднюю поверхность бедра. Вернулся, начал готовиться, сейчас рецидив. Восстановление? Не знаю, я не врач. Наверное, около месяца», — сказал Андреев «СЭ».

В прошлом сезоне 19-летний чилиец провел за «Оренбург» 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Хорди Томпсон
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