Андреев рассказал, почему «Оренбург» не будет жаловаться в ЭСК на Безбородова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, планирует ли клуб обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча пятого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).

— Жалобы подаются на ключевые эпизоды. У нас по этой игре 50 вопросов по принятию решений, но мы не можем подать на них жалобу. Потому что они не ключевые. Смысл подавать жалобу? ЭСК не рассматривает эти эпизоды, — сказал Андреев «РБ Спорт».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Сегодня, 18 августа, бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное Андреева.