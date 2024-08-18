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Судейство

Сегодня, 13:21

Андреев рассказал, почему «Оренбург» не будет жаловаться в ЭСК на Безбородова

Виктория Кравченко
Владислав Безбородов.
Фото ФК «Ростов»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, планирует ли клуб обращаться в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча пятого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).

— Жалобы подаются на ключевые эпизоды. У нас по этой игре 50 вопросов по принятию решений, но мы не можем подать на них жалобу. Потому что они не ключевые. Смысл подавать жалобу? ЭСК не рассматривает эти эпизоды, — сказал Андреев «РБ Спорт».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Сегодня, 18 августа, бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное Андреева.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
Владислав Безбородов
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