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Сегодня, 16:56

Андреев: «Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч», ждем его в «Оренбурге»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что аргентинский форвард Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

«Все абсолютно заслуженно, никаких вопросов вообще. Он провел шикарный чемпионат мира, привел свою сборную к победе. Одним словом: гений. Мы ждем Месси в «Оренбурге». (Смеется.) — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ему вручили награду 30 октября в парижском музыкальном театре Шатле. Ранее аргентинский футболист признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

На протяжении сезонов-2021/22 и 22/23 Месси выступал за «ПСЖ». Летом он перешел из французской команды в «Интер Майами».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-messi-zasluzhenno-vy-igral-zolotoj-myach-zhdem-ego-v-orenburge/
Дмитрий Андреев
Лионель Месси
Футбол
ФК Оренбург
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