Андреев считает, что рано делать выводы о работе Слишковича в «Оренбурге»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера команды Владимира Слишковича.

Босниец возглавил команду в начале октября 2024 года. Ранее он работал в тренерском штабе «Спартака».

«Когда приходит новый тренер, ему необходимо время, чтобы понять, кто что из себя представляет. На работу надо смотреть в динамике. Чтобы давать оценку, тренер должен проработать какое-то время. Пройдут сборы, и вторая часть сезона будет более информативной. Тогда можно делать выводы о работе Слишковича», — сказал Андреев «СЭ».

После 15-го тура «Оренбург» с 8 очками занимает 16-е место в таблице РПЛ.