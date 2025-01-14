Андреев считает, что Соболев хороший форвард

Экс-спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в «Зените» нет лишних футболистов.

— «Зенит» стал чемпионом в прошлом сезоне. Да, это произошло в последнем туре, а не как раньше — за туров пять до конца. Но это только плюс для нашего чемпионата. Остальные команды в РПЛ подтянулись к сине-бело-голубым. Конкуренция возросла, теперь рядом с «Зенитом» и «Краснодар», и «Спартак».

— Это может быть связано с тем, что сейчас «Зениту» не хватает звездных игроков?

— Там есть Глушенков, он — топовый российский футболист. Сколько Лусиано забил. Соболев тоже свое слово еще скажет. Он хороший российский форвард. У Волкова тоже отличные перспективы. Нино, Эракович тоже высокого уровня футболисты. Думаю, лишнего игрока в «Зените» нет. Когда они комплектуют команду, они понимают, кто им нужен. Они знают, кто у них вторые номера, кто первые, и кто будет вести борьбу за чемпионство. Обойма всегда нужна. В «Зените» у каждого своя роль», — сказал Андреев Legalbet.ru

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.