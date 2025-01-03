Андреев считает, что Станкович нашел подход к «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», — сказал Андреев «РБ Спорт».

С лета главным тренером «Спартака» является специалист из Сербии. Под его началом московская команда заработала 37 очков и находится на третьей строчке турнирной таблицы.