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Сегодня, 15:53

Андреев считает, что Станкович нашел подход к «Спартаку»

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Если зимой «Спартак» сделает несколько хороших трансферов, то может включиться в гонку. Станкович нашел подход к команде, видно, что его нормально приняли. Перед паузой они мощно играли. Посмотрим, как они выступят весной. За медали точно поборются», — сказал Андреев «РБ Спорт».

С лета главным тренером «Спартака» является специалист из Сербии. Под его началом московская команда заработала 37 очков и находится на третьей строчке турнирной таблицы.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Дмитрий Андреев
ФК Спартак (Москва)
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