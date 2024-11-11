Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:14

Андреев: «Не думаю, что «Оренбург» в мое отсутствие провалит работу на трансферном рынке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Последнее место — очень плохо. Но руководство найдет выход, как это исправить. Думаю, что если все игроки восстановятся после травм и клуб точечно усилится зимой, то сделать это будет можно. Не думаю, что клуб в мое отсутствие провалит работу на трансферном рынке. У команды есть костяк, а для точечных усилений есть тренер. Проблем быть не должно», — сказал Андреев «СЭ».

После 15-го тура «Оренбург» с 8 очками занимает 16 место в таблице РПЛ.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Сегодня
Вчера
Неделя