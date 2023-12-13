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Сегодня, 07:26

Андреев: «Смена главного тренера повлияла на результаты «Оренбурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвел итоги года для команды.

«Смена главного тренера повлияла на результаты команды. Сейчас мы идем в зоне стыковых матчей, а Давид Деограсия пытается исправить ситуацию. Мы сделали выводы, немного не попали с выбором на пост главного Иржи Ярошика. Смена тренера отражается на любой команде.

Победа над «Зенитом» не самое лучшее событие этого года. Был целый ряд моментов: первая в истории клуба гостевая победа над «Локомотивом», Мансилья был игроком месяца в РПЛ, а в сборную России регулярно вызывается Арсен Адамов. В истории «Оренбурга» никогда не было семи сборников, поэтому это наши маленькие победы, которые важны для нас. Есть цели и задачи на следующий год, которые ставились и в начале этого сезона: выиграть максимальное количество матчей и сохранить прописку в РПЛ", — приводит слова Андреева Sport24.

«Оренбург» после 18 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603854-pobeda-nad-zenitom-ne-samoye-luchsheye-sobytiye-etogo-goda-andreyev-podvel-itogi-pervoy-chasti-sezona-dlya-orenburga
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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