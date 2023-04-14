Андреев: «Переговоры по Мансилье идут. Обе стороны заинтересованы продолжить сотрудничество»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с выкупом контракта аргентинского форварда Брайана Мансильи.

«Переговоры по Мансилье идут, все в процессе. Я думаю, что закроем эту тему и все будет хорошо. Вопрос в личных условиях, все решаемо. Скоро должен прилететь его агент, и тогда мы детально все обговорим. Мы общаемся, понимание есть. Обе стороны заинтересованы продолжить сотрудничество», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Права на футболиста принадлежат «Расингу». Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне 25-летний Мансилья провел 18 матчей за оренбургскую команду, отметился двумя голами и шестью результативными передачами.