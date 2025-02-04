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Сегодня, 09:52

Андреев: «Марцел Личка украшает наш чемпионат»

Даниил Аршавский
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился своим мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

47-летний чех возглавляет бело-голубых с июня 2023 года, его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона и включает опцию продления.

«В независимости, выиграет Личка какие-то титулы с «Динамо» или нет, я считаю его очень хорошим специалистом. Если состав будет более укомплектован, то у него все получится. Такой специалист украшает наш чемпионат, все его команды играют в интересный футбол для болельщиков», — цитирует Андреева Legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице с 35 очками. 2 марта бело-голубые на выезде проведут встречу с «Ростовом». Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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