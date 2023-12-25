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Сегодня, 12:40

Андреев заявил, что «Оренбург» не рассматривает приглашение Ионова

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не заинтересован в полузащитнике Алексее Ионове.

«Ионов в «Оренбурге»? Мы не рассматриваем такой вариант. Алексей — опытный футболист, но мы не заинтересованы в нем», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В декабре Ионов и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию. Хавбек выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В этом сезоне РПЛ 34-летний футболист провел 14 матчей, отметившись 1 голевой передачей.

Клуб из Оренбурга после 18 туров занимает 14-е место в чемпионате России, набрав 15 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-orenburg-ne-rassmatrivaet-priglashenie-ionova/
Алексей Ионов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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