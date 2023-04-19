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Нападающий «Акрона» Понсе — о детстве: «Криминал видел постоянно. Грабили 7-8 раз, в полицию идти нет смысла»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал о своем детстве в Венесуэле.

«Мы жили в опасном районе. Криминал видел постоянно. С утра решил выйти потренироваться, просто немного взбодриться. Навстречу два парня, у одного пистолет. В итоге они отобрали у меня мотоцикл брата, на котором я приехал на тренировку. Тогда я пытался разговаривать с полицейскими, они пытались найти пропажу. Без толку», — приводит слова Понсе Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Акрон» 10 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-19-venesuelets-ponse-iz-akrona-o-detstve-kriminal-videl-postoyanno-grabili-78-raz-v-politsiyu-idti-net-smysla
Андрес Понсе
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ФК Акрон
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