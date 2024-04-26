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Афанасьев: «Максименко еще далеко до уровня Акинфеева»

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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком» (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Я всю игру ждал какого-то всплеска и интриги в матче, но все оказалось монотонно и предсказуемо. Чего не хватало командам для победы? После драки кулаками не машут, как говорится. Много чего не хватило. Разумеется, что для остроты игры не хватило забитого гола, ведь тогда матч мог бы стать гораздо интереснее. В каких линиях ЦСКА сильнее «Спартака»? Вратарь не обсуждается, я уважаю Максименко, но ему еще пока далеко до Акинфеева. А вот остальные линии, если судить по дерби, примерно равны. Впрочем, важно понимать, что у ЦСКА потерял сразу несколько ключевых футболистов перед матчем, поэтому сравнить команды в их полной боеготовности прямо сейчас нельзя», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Максименко
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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