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Сегодня, 13:08

Афанасьев: «Очень важно понять, в какой форме находится Марио Фернандес»

Афанасьев прокомментировал слухи, что Фернандес может вернуться в ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал слухи, что в московский клуб может вернуться защитник Марио Фернандес.

«Очень важно понять, в какой форме находится Марио и в каких кондициях он будет на момент своего возвращения в клуб. Если он будет показывать такой же футбол, какой мы видели до его ухода из ЦСКА, то это однозначно будет усилением. Фернандес знает игроков армейской команды, а они знают его, в таких условиях его повторная адаптация может пройти очень быстро», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-ochen-vazhno-ponyat-v-kakoj-forme-nahoditsya-mario-fernandes/
Марио Фернандес
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