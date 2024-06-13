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Сегодня, 18:06

Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход Заболотного в «Химки»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход форварда армейцев Антона Заболотного в «Химки».

«Именно сейчас «Химкам», конечно, нужно искать игроков с опытом выступлений в Российской Премьер-Лиге. Антон Заболотный в грядущем сезоне точно усилит эту команду, если будет полностью выкладываться на тренировках и стремиться показать все свои лучшие качества», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Заболотный перейдет в «Химки» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-zabolotny-j-opy-tny-j-futbolist-takie-sejchas-neobhodimy-himkam/
Антон Заболотный
ФК Химки
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