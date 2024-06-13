Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход Заболотного в «Химки»

Сегодня, 18:06
Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев прокомментировал возможный переход форварда армейцев Антона Заболотного в «Химки».
«Именно сейчас «Химкам», конечно, нужно искать игроков с опытом выступлений в Российской Премьер-Лиге. Антон Заболотный в грядущем сезоне точно усилит эту команду, если будет полностью выкладываться на тренировках и стремиться показать все свои лучшие качества», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».
Заболотный перейдет в «Химки» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи.