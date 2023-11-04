Афанасьев: «Юран постарается придумать план, как обыграть ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между армейцами и «Пари НН».

«Я уверен, что Юран постарается придумать план, как обыграть ЦСКА. Не удивлюсь, если что-то из его плана сработает. Впрочем, я не верю в победу «Пари НН», поскольку для них это будет очень сложный выезд. ЦСКА же для победы нужно будет приложить максимум сил и умений. Недооценка соперника может погубить армейцев», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари НН» пройдет 5 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.