Аршавин: «Что сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков? Хет-трик в золотом матче против «Спартака»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ» о реакции болельщиков сине-бело-голубых на игру Александра Соболева.

— Как вам первые матчи Соболева за «Зенит»?

— Пока ему тяжело, посмотрим, что будет дальше.

— Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков?

— Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», — сказал Аршавин «СЭ» в рамках ретро-матча «Лига Ставок Лига Легенд».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.