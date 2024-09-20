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Аршавин: «Что сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков? Хет-трик в золотом матче против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ» о реакции болельщиков сине-бело-голубых на игру Александра Соболева.

— Как вам первые матчи Соболева за «Зенит»?

— Пока ему тяжело, посмотрим, что будет дальше.

— Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков?

— Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», — сказал Аршавин «СЭ» в рамках ретро-матча «Лига Ставок Лига Легенд».

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.

Александр Соболев
Андрей Аршавин

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