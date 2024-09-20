Аршавин: «Что сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков? Хет-трик в золотом матче против «Спартака»

Сегодня, 21:25
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ» о реакции болельщиков сине-бело-голубых на игру Александра Соболева.
— Как вам первые матчи Соболева за «Зенит»?
— Пока ему тяжело, посмотрим, что будет дальше.
— Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя питерских болельщиков?
— Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против «Спартака», — сказал Аршавин «СЭ» в рамках ретро-матча «Лига Ставок Лига Легенд».
Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.