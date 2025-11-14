Видео
14 ноября, 11:30

Аршавин — о сыне в «Спартаке»: «Если он сыграет в РПЛ против «Зенита», это будет не очень»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил выступление своего сына Арсения в «Спартаке».

«Не смотрел, наверное, года три-четыре, как Арсений играет. Когда дойдет до ЮФЛ, буду понимать уже уровень, а это произойдет только через два года. Знаю, что он любит футбол, хочет играть. Но пока, как понимаю, играет не так много. Аршавин в «Спартаке»? Пока это на уровне юношей, никак не отражается ни на его жизни, ни на моей. Да, соперничество принципиальное. Но по детям... Мне кажется, это немного неуместно. Если он сыграет за «Спартак» в РПЛ против «Зенита», то это будет не очень (улыбается)», — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений Аршавин, сын экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, стал победителем летнего первенства Москвы в составе «Спартака» 2012 года рождения. Вместе с ним красно-белые выиграли все 22 игры.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
11

  • Adiоs Amigos R

    Нормуль будет. А уж СМИ раздуют это до события вселенского масштаба.

    14.11.2025

  • анатолий еремин

    ЖДИТЕ ОН ЕЩЕ ПОКЕП зЕНИТУ ПОЛОЖИТ ИЧЕТЫРЕ ПАЛЬЦА ПОКАЖЕТ.

    14.11.2025

  • 555 555

    "Ума нет,считай колека!" Что поделать,природа не одарила умом и сообразительностью.

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Да он и за коней играл тоже )

    14.11.2025

  • m_16

    Сергей Дмитриев и сам играл за Спартак.

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    Я не собирась бомжу-придурку типа стОпочкину, отвечать, пошлю тебя нах - кто ты такоЕ (говно имею в виду), чтобы я с говном общался? бомж мне может что-то о культуре говорить? разве что о "культуре" его зловонья и смрадоразложения. Воняй и разлагайся на берегу мойки-вонючки в картонной коробке с нечистотами! оценил мою доброту, чушка немытая?

    14.11.2025

  • Степочкин

    Свинья подписывает себя антибомжом - оригинально! Если Аршавин бомж, то Черенков свинья? Я не утверждаю, я спрашиваю у тебя. Думаю тебе не должно быть обидно,ведь ты понимаешь только такими категориями. А когда человек думает такими категориями, он по жизни колхозник, быдло..... добрее надо быть, культурнее.

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    согласен, а вот отец все-таки до 18 лет (кажется) несет ответственность. но это, если это ОТЕЦ, а не типа бомж аршавин

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    я, как уже писАл, что неплохо отношусь к аршавинув отличие от бомже клупа ПРФ , но то что ты не смотрел, как сын играет, не интересуешься, как учится и вообще уже забыл, что сына родил и, если бы не спросили, то и не вспомнил - это какой-то позор! Он твою фамилию носит? Вырастет, пусть меняет - засунул свой малнький писюн и всё, остальное - пох! му..ак, как по мне!

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    И что? Сын Сергея Дмитриева играет за "Спартак"

    14.11.2025

  • wam

    Сын за отца не отвечает.

    14.11.2025

