Аршавин о сыне в «Спартаке»: «Нет причин горевать»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о выступлении сына, Арсения Аршавина, за «Спартак».

1 апреля Аршавин-младший забил прямым ударом с углового в ворота «Виста джуниор» во Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения.

«С сыном по поводу гола не общались. Думаю, это его не первый гол и не последний за «Спартак». Просто он попал в социальные сети. Сын в «Спартаке»? Спокойно к этому отношусь, он уже давно там, ему все нравится. Нет причин горевать», — сказал Аршавин «СЭ».

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач.