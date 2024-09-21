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Сегодня, 11:16

Андрей Аршавин: «Осинькин и Ташуев — тренеры советской школы»

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренерах советской школы.

— Павел Садырин, Юрий Морозов, у которого вы играли в «Зените», — тренеры, которые вышли из страны, которой больше нет. И такого типа тренеров тоже не осталось?

— Осинькин. Мне кажется, он советской школы тренер.

— Да, но он не такой жесткий, как Садырин или Морозов.

— Тогда назову Ташуева, — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В пятницу, 21 сентября, в ретро-матче легенд ЦСКА одержал победу над «Зенитом» со счетом 3:1.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)

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