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РПЛ

Сегодня, 17:02

Аршавин об открытии сезона: «Сперцян. Также раскрылся Пиняев»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает открытием этого сезона РПЛ.

— Кто для вас открытие сезона?

— Безусловно оно есть, просто сейчас надо подумать. Можно ли Сперцяна считать открытием? Он и в прошлом году хорошо себя проявил.

— Кто-то считает Карпукаса.

— Он нормальный игрок. Но можно сказать, что Пиняев раскрылся. Раньше его считали талантливым, а сейчас он завоевал место в стартовом составе.

— Пишут, что «Зенит» очень хочет Пиняева.

— Пишут и пишут. Я ничего конкретного про это сказать не могу. Здесь только руководство может давать официальные комментарии. Я от себя могу сказать, что мне нравится этот игрок.

— Но вам не кажется, что «Зенит» погубит Пиняева, как игрока?

— А почему он должен его погубить? Большая конкуренция? Там и Пиняев не слабый игрок. Думаю, что он сможет выдержать конкуренцию со всеми.

22-летний Сперцян провел за «Краснодар» 27 матчей в этом сезоне, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

На счету 18-летнего Пиняева — 19 матчей, 4 гола и 2 передачи.

Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Эдуард Сперцян
РПЛ
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