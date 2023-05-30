Сегодня, 16:41
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ.
— Кто для вас лучший тренер РПЛ?
— Семак, потому что он чемпион.
— Карпин и Федотов не дотягивают?
— Они хорошие тренеры, но они с командами займут второе, третье или четвертые места, а лучший — всегда чемпион.
— Лучший игрок сезона?
— Малком. Он лучший по игре и по статистике. Промес был почти вровень, но весенний отрезок бразилец провел ярче и полезнее.
— Говорят, что Малком покинет «Зенит».
— Такого не слышал. Сейчас будут много говорить, а дальше надо смотреть по ситуации.
«Зенит» под руководством Сергея Семака пятый раз подряд становится чемпионом России.