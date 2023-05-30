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РПЛ

Сегодня, 16:41

Аршавин назвал Семака лучшим тренером, а Малкома — лучшим игроком РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ.

— Кто для вас лучший тренер РПЛ?

— Семак, потому что он чемпион.

— Карпин и Федотов не дотягивают?

— Они хорошие тренеры, но они с командами займут второе, третье или четвертые места, а лучший — всегда чемпион.

— Лучший игрок сезона?

— Малком. Он лучший по игре и по статистике. Промес был почти вровень, но весенний отрезок бразилец провел ярче и полезнее.

— Говорят, что Малком покинет «Зенит».

— Такого не слышал. Сейчас будут много говорить, а дальше надо смотреть по ситуации.

«Зенит» под руководством Сергея Семака пятый раз подряд становится чемпионом России.

Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Малком Филипе (Малком)
Сергей Семак
РПЛ
Владимир Федотов (тренер)
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