Сегодня, 14:27
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал подходящего кандидата на пост главного тренера «Спартака».
«Кого посоветовал бы «Спартаку» назначить главным тренером? Без советов. Талалаев? Талалаев сейчас строит «Балтику», он не уйдет оттуда. Черчесов? Я думаю, что он подойдет им», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
11 ноября с поста главного тренера «Спартака» был уволен Деян Станкович, который возглавлял команду с лета 2024-го.
Под руководством серба московский клуб провел 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
Станислав Черчесов на данный момент возглавляет «Ахмат». Под его руководством грознены сыграли 17 официальных матчей — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.
wam
Нашли советчика.
16.11.2025
Сергей Кузнецов
Он не тренер
16.11.2025
karwin
Черчесов? Однозначно не подойдет
16.11.2025
ALEX-68
Типун тебе на язык .
16.11.2025
Корнелий Ш
Надо Трампа ещё спросить. Всех уже достали с ежегодной забавой.
16.11.2025