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Сегодня, 21:24

Аршавин оценил финансовое положение «Зенита»: «Источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил финансовое положение клуба.

— Вы сказали, что стало меньше денег. А как в «Зените»?

— Не знаю. Стабильно пока, но как будет, не знаю.

— Стало ли оно хуже, чем 2-3 года назад?

— Думаю, источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше.

— Источников стало меньше?

— Ну Лига чемпионов отклеилась.

— Но какие деньги в Кубке России.

— Что там по Пути регионов? Что дают? (смеется).

— В группе победа была 15 миллионов рублей.

— А в Лиге чемпионов сколько? Но что делать? Так живем.

Андрей Аршавин
ФК Зенит
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