Аршавин оценил финансовое положение «Зенита»: «Источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше»

Сегодня, 21:24
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил финансовое положение клуба.
— Вы сказали, что стало меньше денег. А как в «Зените»?
— Не знаю. Стабильно пока, но как будет, не знаю.
— Стало ли оно хуже, чем 2-3 года назад?
— Думаю, источников стало меньше, следовательно нагрузка на главного спонсора больше.
— Источников стало меньше?
— Ну Лига чемпионов отклеилась.
— Но какие деньги в Кубке России.
— Что там по Пути регионов? Что дают? (смеется).
— В группе победа была 15 миллионов рублей.
— А в Лиге чемпионов сколько? Но что делать? Так живем.