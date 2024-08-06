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Сегодня, 19:12

Андрей Аршавин: «Золотые медали прикреплены к Петербургу, зачем их везти туда?»

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы петербургского клуба завоевать золотые медали РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Еще рано говорить, но «Зенит» выглядит хорошо. Мне пока трудно говорить, даже по очкам нет отрыва. Еще все может измениться — впереди 12 месяцев еще играть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

По итогам 3-х туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. Петербургский клуб одержал 3 победы с разницей мячей 13-0.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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