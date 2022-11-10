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10 ноября, 17:00

Аршавин — о первом поражении «Зенита» в сезоне: «Без разницы. Главное — стать первыми»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Тимофеев и Вендел.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

— «Зенит» проиграл «Ахмату» и не сможет пройти весь чемпионат без поражений. Это трагедия для Питера?

— Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми. Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли — а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься.

— Почему это поражение стало возможным? Недооценка соперника или другие причины?

— Очень быстро пропустили два гола. «Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают.

Полностью прочитать интервью с Андреем Аршавиным можно по этой ссылке

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Обе забьют - да

17%

3.00
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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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