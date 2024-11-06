Аршавин: «Не хочу говорить, что Роша какой-то злостный преступник»

Сегодня, 11:00
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о потасовке в матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:0).
— Как вам драка в дерби «Спартака» и ЦСКА? Виллиан Роша не кажется вам очень токсичным игроком?
— У каждого бывают такие матчи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Не хочу говорить, что Роша какой-то злостный преступник. По правилам он, наверное, будет наказан...
— На несколько матчей.
— Он ударил человека, а это дисквалификация больше, чем на две игры. Еще и схватил судью... Наверное, должен получить максимальное наказание.
На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов были удалены.
Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».