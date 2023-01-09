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Сегодня, 21:15

Аршавин отказался говорить на тему трудоустройства Дзюбы в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отказался говорить на тему трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

— Кажется, что Дзюба допустил ошибку, не продлив контракт с «Зенитом». Клуб же предлагал продлить.

— Противоречивая информация. Не знаю, у Александра Ивановича спросите.

— Нет ощущения, что ситуация становится унизительной и обидной для него?

— Думаю, здесь вопрос цены и спорта. Можно было пойти в более сильную команду за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше, думаю, в чемпионате России. А топы на вряд ли захотят ему платить.

В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.

На данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Андрей Аршавин
Артем Дзюба
ФК Зенит
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