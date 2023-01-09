Аршавин отказался говорить на тему трудоустройства Дзюбы в РПЛ

Сегодня, 21:15
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отказался говорить на тему трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.
— Кажется, что Дзюба допустил ошибку, не продлив контракт с «Зенитом». Клуб же предлагал продлить.
— Противоречивая информация. Не знаю, у Александра Ивановича спросите.
— Нет ощущения, что ситуация становится унизительной и обидной для него?
— Думаю, здесь вопрос цены и спорта. Можно было пойти в более сильную команду за меньшие деньги, либо сидеть за большие. Сейчас денег стало меньше, думаю, в чемпионате России. А топы на вряд ли захотят ему платить.
В ноябре Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Всего футболист провел за команду пять матчей и забил один мяч.
На данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента.