Аршавин — о поездках за границу: «Ни разу не сталкивался с негативом из-за паспорта. Встречали украинцев — никаких проблем»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом ярком путешествии в 2025 году.

«В этом году много путешествую. И это удивительно. Сейчас трудно куда-то уехать... С визой не помогают, я шенгенскую открыл еще до 2022-го. Мне дали на пять лет. А уже потом, когда подался [на британскую визу], началась СВО, и я уже, честно, думал, что визу мне не дадут. Но через два месяца пятилетнюю поставили! Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно — профессионал ты или нет», — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин также назвал лучшую поездку в 2025 году.

«Безусловно, лучшая поездка — к Александру [Овечкину]. Такое событие! Может, он сейчас догонит по шайбам (по сумме в регулярных чемпионатах и плей-офф. — Прим. «СЭ») Гретцки... Сколько там осталось? 40 шайб? Повторюсь, его рекорд — грандиозное событие. До этого я давно не был в Америке, а в этот раз поездил. И это путешествие было самым запоминающимся», — добавил Аршавин.

12 ноября Овечкин забил гол в пустые ворота в матче с «Каролиной» (4:1). Шайба стала 901-й для российского нападающего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин теперь уступает 38 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.