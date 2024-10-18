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Сегодня, 16:27

Аршавин — о стажировке Мостового в «Зените»: «Не вижу проблем для этого»

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможной стажировке Александра Мостового в «Зените».

— Есть ли вероятность, что мы увидим Мостового на стажировке в «Зените»?

— Если он попросит, вряд ли ему кто-то откажет. Он в хороших отношениях с Александром Ивановичем, я не вижу проблем для этого, — цитирует Аршавина Sport24.

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
ФК Зенит

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