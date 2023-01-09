Аршавин — о Дзюбе: «Переход в Саудовскую Аравию? Это вопрос финансов и спортивных задач»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о будущем бразильских игроков команды Юри Алберто и Ивана Куарежмы.

— Будущее Юри Алберто?

— Я не знаю.

— Верна ли информация, что Иван вернулся в «Коринтианс»?

— Я не в курсе. Мы вышли из отпуска первый день. Команда вообще еще не вышла. Я в Москве.

— Что делать современным, российским футболистам, оказавшимся в такой ситуации, когда нет Еврокубков?

— Играть в футбол! Играть там, где они могут играть и все. Остальное все придет.

— Прогрессировать в нашем чемпионате?

— Кого позовут за границу, пускай едут за границу.

— Есть возможность, что кого-то позовут?

— Захаряна же зовут.

— Но не особо получается.

— Это уже другое. Все зависит от уровня футболиста. Не знаю, пускай тогда едут в Саудовскую Аравию с Роналду играть.

— Что бы вы посоветовали Дзюбе? Надо ему в Саудовскую Аравию ехать?

— Он сам должен решать. Просто это тоже вопрос финансов и спортивных задач.

— Кажется, что Дзюба допустил ошибку, не продлив контракт с «Зенитом». Клуб же предлагал продлить.

— Противоречивая информация. Не знаю, у Александра Ивановича спросите.